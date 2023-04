Modena, strade sommerse da rifiuti: triste cartolina a Hera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Avrei anche una domanda per quelle fervide menti: nelle strade dove sono stati rimossi i cassonetti, non adeguatamente sostituiti da cestini porta rifiuti, una persona minimamente civile che voglia buttare la pellicola delle sigarette oppure il pacchetto vuoto, il sacchetto con le feci del cane o il biglietto dell'autobus, lascia tutto per terra, confidando nel proverbiale pronto intervento di netturbini con la ramazza?Cordiali saluti