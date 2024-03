Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ho letto i due interventi in merito alla targa in oggetto con iscrizione in latino.Al comune lettore come il sottoscritto rimane però un dubbio. Il presidente Arturo Franchini afferma che accanto alla targa in latino sarà apposta anche una targa con traduzione in italiano. La decisione di apporre anche una targa con traduzione in italiano era già stata presa in sede progettuale oppure è stata assunta in un battibaleno dopo aver letto la lettera del senatore Giovanardi Chi sa, parli! Perdoni l'ironia, ma il dubbio resta e penso sia legittimo.Cordialmente,