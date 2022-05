'Policlinico Modena, non vaccinata discriminata in Ps'. Ospedale nega

Spett. Redazione La Pressa,scrivo per segnalare un episodio, a mio parere sconcertante, accaduto in data 18 maggio al Policlinico di Modena a una donna di 53 anni che, nella mattinata, colta da forti dolori al fianco e attacchi di vomito, ha chiamato un'ambulanza per recarsi in pronto soccorso.Nell'attesa di essere visitata, all'interno del PS del Policlinico di Modena, è stata più volte ripresa dall'infermiera perchè priva di mascherina. Dopo avergliela fornita le è stato detto che doveva assolutamente indossarla in quanto risultava paziente non vaccinata, e questo nonostante gli incessanti attacchi di vomito che ovviamente ne impedivano l'utilizzo.Esami del sangue e flebo (flebo di EN (DELORAZEPAM) - KETOPROFENE e PARACETAMOLO) le son stati eseguiti sulle braccia nonostante la donna abbia informato l'infermiere la difficoltà, già nota, di trovare la vena nel braccio, richiedendo e consigliando il foro nella mano, richiesta e consiglio che non son stati assolutamente accolti.Dopo essere stata visitata, visita che ha riscontrato addome palpabile ma dolente al fianco sx e positività alla manovra di Giordano (manovra per verificare problematiche renali), al colloquio per la dimissione le è stato riferito dal medico di turno che il problema che ha causato questi acuti dolori era semplicemente un problema “di testa”.- “Signora, il suo problema è tutto qui!” - le ha detto il medico di turno, indicando con il dito indice la tempia e ha proseguito dicendole: “Lei è una persona molto emotiva, dagli esami non è stato riscontrato nulla”.Dopo questo assurdo e frettoloso colloquio, la dimissione avviene con diagnosi: colia addominale, prognosi giorni zero e nessuna terapia a casa.In data 20 Maggio, dopo 2 giorni di costante malessere e dopo altri 3 episodi di dolori acuti, si ritenta un accesso in PS ma questa volta non più al Policlinico ma all'ospedale di Baggiovara.Anche qui, viene applicata una flebo di antidolorifico, questa volta nella mano visti i lividi presenti nelle braccia e grazie a un ECO addome completo, si riscontra la presenza di un calcolo.Diagnosi: colica renale sinistra, prognosi 2 giorni, terapia a casa e impegnativa per visita urgologica in tempi brevi.Al medico e agli infermieri del Ps di Baggiovara, è stata raccontata la diagnosi ricevuta al Policlinico: “problema dovuto alla testa” e purtroppo gli infermieri non ne sono rimasti particolarmente stupiti, hanno anche affermato che non era la prima persona che riportava questo tipo di racconto.Penso che episodi di questo genere debbano essere segnalati perchè NON è accettabile entrare in un PS con fortissimi dolori al fianco e ricevere un trattamento simile, estremamente superficiale e con una diagnosi assurda e inaccettabile volta a insinuare disturbi psichici in un paziente in evidente stato di malessere fisico.Un trattamento che reputo anche discriminatorio perchè ho avuto la netta sensazione che lo stato di non vaccinazione al Sars-cov-II abbia avuto una sua rilevanza.Mi auguro che episodi simili non siano all’ordine del giorno e che medici in grado di affermare che dolori causati da una colica renale possano essere invece causati (inspiegabilmente!) da stati di emotività vengano segnalati.Ringrazio per l’attenzione.Saluti