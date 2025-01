Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'C’è qualcosa che non si spiega, a mio modo di vedere, nelle affermazioni del Sindaco di Modena.Chi schiamazza davanti al panettiere, davanti ad una scuola, davanti ad un ospedale, causa comunque fastidio a tutti.Chi prega davanti al panettiere, davanti ad una scuola, davanti ad un ospedale senza schiamazzi, non causa fastidio ad alcuno, né risulta cheun tale atto sia vietato dalla legge.Perché il Sindaco di Modena ravvisa che la preghiera causerebbe fastidio invece proprio alle donne che entrano in ospedale per sottoporsi aprocurato aborto, mentre non fa menzione di coloro che entrano in ospedale per un intervento alle ghiandole del Bartolini, o per unarinoplastica, o per trattare una malattia venerea, o per curare una polmonite?Se tutti questi pazienti esercitano tranquillamente il loro diritto alla salute, perché soltanto le donne che entrano in ospedale per sottoporsia procurato aborto, si sentirebbero “turbate nella loro sensibilità”? In che cosa differiscono dagli altri pazienti? Questo fatto il Sindaco diModena dovrebbe spiegare nonché le motivazioni del suo invito ad astenersi dal pregare proprio davanti all’ospedale'Dott. Luciano LeonePediatraComitato “ Pro-life insieme “

Nella foto, una aderente a pro-vita e presente in consiglio comunale