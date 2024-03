Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ecco via Longhena. Spettacolo indegno e marciapiede impraticabile, mentre in altre città i cassonetti non sono stati mandati a casa o sono stati raggruppati in aree interne ai condomini con un programma rigoroso di raccolta che si è tradotto spesso in sanzioni.Ci si chiede a che cosa o a chi risponda la logica del sacchetto all'addiaccio.All'interrogativo segue lo stupore del cittadino medio, passivo esecutore di una pratica infondata.Buona Pasqua