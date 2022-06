Adis Lagumdzija è un nuovo giocatore di Modena Volley: il giovane opposto classe ‘99 vestirà nella stagione 2022/2023 la maglia gialloblù dopo aver messo in luce tutto il suo talento nelle ultime due stagioni in Italia con le maglie di Monza prima e Piacenza a seguire.

A Monza Lagumdzija è sceso in campo in 29 match mettendo a terra 530 punti tra Regular Season, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia, con una media di 18,3 punti realizzati a partita. Il bomber turco ha inoltre saputo fare male al servizio con i suoi 36 ace e sotto rete con 51 muri. La scorsa stagione sono stati 492 i punti totali con 33 ace e 38 muri con una percentuale realizzativa ancora più alta, pari al 47,7%, una delle più alte di tutta la Superlega.

Lagumdzija è nato in Bosnia, a Sarajevo e si è poi trasferito con la famiglia in Turchia dove ha debuttato nel Galatasaray nella stagione 2016/2017. L’anno successivo ha vestito la maglia dell’ Arkas Izmir, uno dei principali club della Serie A turca, disputando tre stagioni di altissimo livello. Nel 2020 è approdato in Italia, a Monza, che ha trascinato sino alla semifinale scudetto persa poi con Perugia, per poi trasferirsi a Piacenza. Nel 2014 Lagumdzija ha ottenuto la cittadinanza turca che gli ha permesso di scendere in campo con la nazionale biancorossa.



Con le giovanili ha vinto un bronzo e il titolo di MVP nel Campionato Europeo Cadetti Under 19 nel 2017. Con la prima squadra, invece, ha conquistato prima un argento all’European League nel 2018, poi ha trionfato nella stessa manifestazione l’anno successivo e nel 2021, nella quale è stato anche premiato come MVP.