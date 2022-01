Djokovic ce l'ha fatta: giocherà gli Open in Australia. Ma il Governo può fare ricorso

Djokovic ce l'ha fatta. Il campione del mondo di tennis ha vinto la battaglia legale con il governo australiano. Secondo il tribunale di Melbourne il campione potrà rimanere e giocare l’Australian Open, perché l’annullamento del suo visto è stato ritenuto irragionevole. Al momento e secondo la sentenza, quindi, Djokovic è libero di entrare in Australia e partecipare alla competizione.La decisione del governo australiano di cancellare il visto di Novak Djokovic è stata ribaltata dal tribunale presieduto dal giudice Anthony Kelly.'Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo cos'altro quest'uomo (Djokovic) avrebbe potuto fare, per entrare in Australia' - ha detto il giudice.Nonostante ciò, il ministro dell'immigrazione, Alex Hawke, può ora intervenire personalmente e decidere comunque di annullare il visto per altri motivi, spiega il Guardian. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo in tribunale perché Djokovic rischierebbe di essere bandito dall'Australia per tre anni se il ministro decidesse di annullare nuovamente il visto.