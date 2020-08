E' ufficiale: il Carpi calcio a Simone Morelli

'E' avvenuto oggi il passaggio delle quote sociali della società Carpi Calcio alla nuova compagine presieduta dal Dott. Simone Morelli con atto a firma del Notaio Marco Malafronte'



Lo ha ufficializzato oggi pomeriggio la stessa società biancorossa comunicando che mercoledì 26 agosto, alle ore 12,30 in un incontro stampa presso la società NCS di Company di Carpi avrà luogo la conferenza stampa di commiato dei soci uscenti e contemporanea presentazione del nuovo assetto societari



'L’ex Patron Stefano Bonacini ha ringraziato per l’assistenza legale nel trasferimento societario l’ Avv. Cesare Di Cintio nonchè il Dott. Massimo Solera e il Presidente di Cerea Banca 1897, Dott. Luca Paolo Mastena per il finanziamento dell’intera operazione' - ha concluso la società