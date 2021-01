Il Carpi esonera Pochesci ed il suo staff

'La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver sollevato dall’incarico di conduzione della prima squadra mister Sandro Pochesci ed i membri del suo staff'. Poche righe, come solito in questi casi, per comunicare la fine del rapporto della società biancorossa con l'allenatore della prima squadra. Un esonero che comprende l'intero suo staff composto da Emilio Coraggio, Luca Spadafora, Giacomo Cofano e Daniele Persico, ai quali - scrive la società - 'vanno sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio di un vincente proseguo di carriera'.



'Posso garantire che la stima nei confronti del direttore Morrone e di mister Pochesci è stata ed è totale: ad essere venuta meno è la condivisione degli obiettivi e la modalità del loro perseguimento. Un cortocircuito che abbiamo scelto di risolvere con una separazione. Crediamo di aver operato nel solo interesse di una società che, oltre all’importanza storica per la città, è anche un’azienda e come tale va trattata - afferma il presidente Matteo Mantovani - Ai tifosi chiedo di avere fiducia nel nostro operato e di combattere questo forzato esilio dal “Cabassi” regalando calore ai nostri giocatori ed al nuovo mister che da domenica inizieranno una nuova fase, nel Girone più competitivo di tutta la Serie C. Il nostro obiettivo a breve termine resta e rimane l’ottenimento della permanenza in questa categoria il prima possibile: colto quello, proveremo ad alzare l’asticella e toglierci qualche soddisfazione. Rimaniamo vigili infine sul mercato: nelle prossime ore avremo un colloquio alla presenza del Ds Mussi e del nuovo tecnico per ritarare le strategie in vista di queste ultime battute della sessione invernale di calciomercato'.