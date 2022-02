Il Modena batte il Cesena e sorpassa la Reggiana

Decisivo il rigore al 30' trasformato da TremoladaTabellinoModena 1Cesena 0MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino (36′ st Piacentini), Di Paola, Armellino; Tremolada (36′ st Scarsella), Giovannini (21′ st Ponsi); Longo (10′ st Minesso). In panchina: Narciso, Spurio, Renzetti, Baroni, Duca, Oukhadda, Ogunseye, Mosti. Allenatore: Attilio Tesser.CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli (1′ st Allievi), Ciofi, Favale (26′ st Calderoni); Steffè (1′ st Ardizzone), Rigoni, Ilari; Caturano (26′ st Tonin), Pierini; Bortolussi. In panchina: Benedettini, Bizzini, Pogliano, Lepri, Brambilla, Berti, Missiroli. Allenatore: William Viali.Reti: Tremolada (30' primo tempo)ARBITRO: Feliciani di Teramo.AMMONITO: Di Paola.

