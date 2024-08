La curva Montagnani sold out non basta: Modena battuto dal Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel secondo tempo l nervosismo cresce a seguito di decisioni arbitrali giudicate dai tifosi e da un Bisoli scatenato penalizzanti per il Modena. Proteste che sfociano alla fine con il mister gialloblù ammonito e allontanato dal proprio staff fuori dal campo.



Il tabellino



MODENA-CITTADELLA 0-1



Reti: 12′ Ravasio.



Modena (3-5-2) Gagno; Caldara (46′ Di Pardo), Zaro, Pergreffi; Magnino (69′ Bozhanaj), Santoro (46′ Battistella), Gerli, Palumbo, Cotali (84′ Duca); Abiuso (46′ Defrel), Pedro Mendes. A disposizione: Sassi, Beyuku, Dellavalle, Idrissi, Botteghin, Cauz, Gliozzi. All. Bisoli



Cittadella (4-3-1-2) Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Amatucci, Branca (84′ Negro), Tessiore (46′ D’Alessio); Vita (79′ Desogus); Ravasio (84′ Casolari), Pandolfi (64′ Rabbi). A disposizione: Scquizzato, Cassano, Djibril, Masciangelo, Piccinini. All. Gorini



Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Assistenti Damiano Di Iorio di Vco e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano, Var e Avar Giacomo Camplone di Pescara e Ivano Pezzuto di Lecce)



Ammoniti: Tessiore (C), Angeli (C), Pavan (C), Santoro (M), Gerli (M), Maniero (C), Branca (C), Zaro (M), Amatucci (C).