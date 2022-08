Malore improvviso, muore a 48 anni dirigente sportivo parmense

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico parmense. Massimo Franceschini, vicepresidente del G.s. Felino, 48 anni, è morto per un malore improvviso mercoledì intorno alle 19 mentre si trovava nei pressi della propria abitazione.'Con immenso dolore la Società comunica la scomparsa del nostro vicepresidente, Massimo Franceschini. La sua morte lascia un vuoto incolmabile e una tristezza infinita, non ci sono altre parole. Ci stringiamo intorno a Federica, al fratello Gianpaolo, alle sorelle Bruna e Orlanda e a tutta la sua famiglia' - scrive la società.

