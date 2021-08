Marcell Jacobs nella Storia: è italiano l’uomo più veloce del Mondo

Marcell Jacobs ha vinto l’oro olimpico nei 100 metri ai Giochi di Tokyo. Il velocista azzurro ha corso in 9″80. Argento all’americano Fred Kerley in 9″84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9″89.Jacobs entra nella storia: per la prima volta un italiano è l'uomo più veloce del Mondo. Una gara perfetta la sua gestita con freddezza dopo la prima falsa partenza e poi corsa con straordinaria classe e potenza.E Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nella finale olimpica del salto in alto.