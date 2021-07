Modena al ritmo di un arrivo al giorno

Il DS Vaira e il Presidente Rivetti lo avevano detto, alcune settimane fa, allo stadio Braglia, nel giorno della presentazione del nuovo staff tecnico: puntiamo ad avere l'80% della squadra pronta già alla vigilia del ritiro. Obiettivo è fare e lavorare in squadra, da subito. Detto fatto. L'ingaggio del centrocampista Jacopo Nelli, con contratto fino al 2024, è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di una lunga e serrata serie di nuovi arrivi nelle fila gialloblù. La partenza per Fanano è fissata al 15 luglio ed il lavoro della nuova società sembra avere già conquistato la fiducia dei tifosi che sui gruppi social gialloblù ringraziano già presidente e staff tecnico.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.