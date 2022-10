Modena, arriva il Palermo: il Canarino saprà ghermire l’aquila rosanero?

Dopo la beffa di Pisa, arriva oggi al Braglia il Palermo, e per i gialli c’è subito l’opportunità del riscatto. I neopromossi rosanero sono entrati a far parte della galassia del Manchester City tramite il colosso City Group, con conseguenti tante aspettative da parte dell’ambiente; al momento però le aquile non volano ancora.Il Palermo è infatti fermo a quota 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte; fuori casa, su 4 partite giocate, ha conquistato solo un pareggio con 3 sconfitte, condite da 1 solo gol segnato e 8 subiti.I precedenti complessivi al Braglia sono 23, con 12 vittorie del Modena, 7 pareggi e 4 vittorie del Palermo; l’ultima al Braglia risale al 29.8.2013, campionato di serie B, finì 1 a 1 con le reti dell’ex Andelkovic per le aquile e pareggio di Surraco per i canarini; era il Modena di Novellino che arrivò fino alla semifinale playoff contro il Cesena. non sarà certamente una gara facile , perché il Palermo, nonostante non navighi in buone acque, rimane una squadra pericolosa abile nel gioco di rimessa, guidata da un allenatore esperto, Eugenio Corini, già bandiera dei rosanero da giocatore.I gialli saranno chiamati a fare la partita, giocando secondo le proprie caratteristiche, e sfruttando le proprie qualità esibite nelle ultime gare; i gialli hanno dimostrato nelle ultime uscite di essere una squadra in crescita, e una vittoria nella gara odierna avrebbe un grande valore sia in termini di classifica che di morale.Per i tre punti servirà un Modena con la giusta concentrazione, capace di soffrire e di mettere in campo grinta e cattiveria agonistica in modo umile e consapevole, contro un avversario ostico che verrà al Braglia per fare risultato.Per la formazione, sicuro il solito modulo ad albero di Natale; certi i rientri tra i convocati di Cittadini e Panada, e quello di Poli, per la prima volta a disposizione del mister; sicuramente assenti i lungodegenti Battistella e Gargiulo, e non sarà a disposizione nemmeno Bonfanti vittima dell’infortunio occorsogli a Pisa; tra gli altri convocati, sicuri invece Diaw e Falcinelli.Con queste premesse, davanti a Gagno solita linea a quattro Coppolaro (forse in ballottaggio con Oukhadda), Silvestri, Pergreffi e Azzi; a centrocampo conferme per il trio Magnino, Gerli e Armellino; davanti sicuro Diaw supportato da Tremolada e Falcinelli, che in settimana ha risentito dell’infortunio di Pisa; se non dovesse farcela, ballottaggio tra Mosti e Marsura.Arbitra la gara Fourneau di Roma; con il fischietto romano, il Modena ha due precedenti, entrambi in Lega Pro, con una vittoria e una sconfitta; il Palermo invece ha quattro vittorie in altrettanti precedenti.Calcio di inizio alle ore 14.00 allo stadio Braglia, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, dato che la prevendita è andata a gonfie vele; numerosi anche i supporters rosanero, per i quali il Modena ha ampliato il settore ospiti.Il Canarino saprà ghermire l’aquila rosanero?