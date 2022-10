Modenese calcio, prima vittoria in campionati, Vignola battuto 2-1

Impresa della Modenese, che trova la prima vittoria stagionale in rimonta espugnando il “Caduti di Superga” con le reti di Ouattara e Capasso nel finale. Partita molto combattuta tra le due squadre, che giocano senza timore e a viso aperto con occasioni da entrambe le parti. Al 15’ la Modenese va vicinissima al gol con Scarlata che, dopo il bel filtrante di Malverti, prova il pallonetto ma Cavazzoli è bravo a non farsi superare e sventa in calcio d’angolo. Pochi minuti dopo i padroni di casa sfiorano il vantaggio, seppur in presunto fuorigioco, ma il colpo di testa ravvicinato di Benatti si stampa contro la traversa. Gli ospiti continuano ad attaccare e si rendono pericolosi con Scarlata e Ouattara, senza però trovare la porta. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.Al 69’ cambia tutto: Barbolini è bravo a tenere in campo un pallone ormai prossimo al fondo e crossa in mezzo per il subentrato Isma, che dopo un rimpallo fortuito insacca alle spalle di Paganelli. A questo punto sono i cambi a determinare le sorti del match, con il neo entrato Serroukh a creare scompiglio nella retroguardia avversaria. Al 79’, Lo Bello viene servito in profondità e torva al centro dell’area Ouattara che, con un movimento sul primo palo, anticipa tutti e trova il gol del pareggio. All’ultimo minuto, dopo una bella combinazione tra Malverti e Capasso, la palla finisce in corner, angolo che si rivelerà decisivo perché dopo il colpo di testa di Lusvarghi, Cavazzoli non riesce a respingere e sul pallone si fionda Capasso, il quale conclude in rete regalando tre punti fondamentali per la sua squadra. Termina così la partita a Vignola: la Modenese vince 2-1 in extremis e ritrova la vittoria che mancava dallo scorso febbraio.VIGNOLA-MODENESE 1-2Reti: 69' Isma (V), 79' Outtara, 95' CapassoVignola: Cavazzoli, Melli, Incerti, Pescatore, Carpio, Tedeschi, Pasi (58’ Isma), Iori (70’ Cipriano), Uhunamure (75’ Bojardi), Barbolini, Benatti. A disposizione: Cavazza, Seferi, Zannoni, Adam, Salsi, Loprete. All. PerinelliModenese: Paganelli, Saetti Baraldi, Andolina, Alicchi, Lusvarghi, Agrillo, Lo Bello, Depietri (70’ Boriani), Ouattara (83' Capasso), Scarlata (65’ Serroukh), Malverti. A disposizione: Baciocchi, Lazzaretti, Dwomoh, Mohamed, Mazzoli, Ligabue. All. PittalisAmmoniti: Incerti, Pescatore, Scarlata, Lusvarghi.