Moto 3: Dupasquier non ce l'ha fatta

Una caduta fatale, alla curva 2 del Mugello, tale perché dietro, in arrivo, c'erano altri piloti, che lo hanno travolto. Nelle qualifiche il 19enne aveva perso il controllo della sua moto. Nella caduta era stato colpito dal suo stesso mezzo e poi da almeno un altro. Lunghi soccorsi in pista, poi il trasporto in elicottero in ospedale, a Firenze. Gravi i danni neurologici. Una notte in ospedale e questa mattina la situazione precipita. Pochi minuti la comunicazione ufficiale. Il pilota non ce l'ha fatta.