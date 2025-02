Seconda categoria, la Cabassi mette fuori rosa Uva

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' stato messo fuori rosa dalla società Mirko Uva, l'attaccante della Cabassi che domenica scorsa, al termine della partita di Seconda categoria con Crevalcore, si è reso protagonista di un folle gesto sparando tre colpi di pistola (pare una scacciacani) verso i tifosi del Crevalcore dopo un inseguimento in auto assieme al fratello. La società carpigiana aveva subito preso le distanze dal giocatore, condannando fermamente il folle gesto e chiedendo scusa ai tifosi del Crevalcore. Il ragazzo non ha ancora parlato con la società che prima di prendere un ulteriore e forse più duro provvedimento, vuole capire come siano andato realmente i fatti. Fatto sta che sui tre colpi di pistola non ci sono dubbi, tant'è che è già partita una denuncia.Intanto il giudice della Figc di Modena ha squalificato per due giornate Uva, che era stato espulso domenica dall'arbitro Allegra.