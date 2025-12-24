Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il rumore del Natale

Il rumore del Natale

Consumo, finzione e la malinconia di chi aspetta che tutto finisca

C’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra perdere la sua naturale continuità e trasformarsi in un dovere. Succede a dicembre, quando il calendario non segna semplicemente l’avvicinarsi di una festa, ma impone un sentimento. Il Natale, oggi, non è più un giorno: è una stagione emotiva obbligatoria.

Un tempo – ammesso che quel tempo sia mai esistito davvero – il Natale era una pausa. Una sospensione. Un intervallo fragile in cui si abbassava la voce e si cercava qualcosa che assomigliasse alla calma. Ora è diventato rumore. Un rumore costante, insistente, che inizia a novembre e non lascia scampo: luci accese troppo presto, musiche ripetute fino allo sfinimento, sorrisi programmati come risposte automatiche.

Il cuore di tutto è l’acquisto. Comprare è diventato il gesto fondativo del Natale contemporaneo. Si compra per dimostrare affetto, per sentirsi all’altezza, per non sembrare inadeguati. Regali che spesso non nascono da un pensiero, ma dalla paura del giudizio. Oggetti che si accumulano, si scartano in fretta, si dimenticano ancora più velocemente. Intorno, il cibo: tavole cariche oltre il necessario, come se la misura fosse una colpa. Cucinare troppo è diventato un atto di fede, sprecare una conseguenza inevitabile, mai davvero problematizzata.

In città come Modena, il Natale non arriva con la neve, ma con il traffico.
Le strade si stringono, i tempi si allungano, l’aria diventa più pesante. La città, già sobria e un po’ stanca per natura, non si illumina: si satura. Le luci non scaldano, segnalano. Dicono che è questo il periodo in cui bisogna essere presenti, visibili, operativi. Le file ai negozi, ai forni, ai supermercati sembrano piccole processioni laiche, prive di raccoglimento. Si aspetta non per desiderio, ma per obbligo.

C’è poi l’entusiasmo. Un entusiasmo ostentato, quasi aggressivo, che non ammette deviazioni. Chi non ama il Natale viene guardato con sospetto, come se rifiutasse una prova di umanità. Eppure, spesso, sono proprio i più entusiasti a dimostrare quanto questo sentimento sia fragile. La gentilezza natalizia ha una data di scadenza breve. Dopo l’Epifania, si torna a essere distratti, duri, impazienti. La bontà diventa stagionale, come se fosse un abito da indossare una volta l’anno e riporre in armadio per il resto del tempo.

I bambini, in questo scenario, sono lo specchio più fedele degli adulti. Non nascono avidi: lo diventano. Vengono educati al desiderio continuo, all’idea che manchi sempre qualcosa. Il Natale non è più attesa, ma accumulo. Non stupore, ma pretesa.
E intorno a loro, genitori protetti da un benessere stabile, che confondono il dare con il riempire, l’ascolto con il possesso. Così il Natale perde il suo valore simbolico e si trasforma in una semplice vetrina di oggetti.

C’è anche una malinconia più profonda, che il Natale porta con sé e che nessuna luce riesce a cancellare. È la malinconia delle assenze, dei posti vuoti a tavola, delle parole che non si diranno più e delle voci che non si ascolteranno. Ma questa tristezza, che sarebbe forse l’unica autentica, viene coperta in fretta, come una macchia imbarazzante. Non è prevista dal copione. A Natale bisogna essere felici, non veri.

E poi ci sono loro, i silenziosi. Quelli che attraversano dicembre trattenendo il respiro. Che contano i giorni non per l’attesa della festa, ma per la sua fine. Persone normali, spesso invisibili, che attendono il 7 gennaio come una data di liberazione. Non per disprezzo, ma per stanchezza. Per il desiderio di tornare a un tempo più sobrio, meno rumoroso, meno affollato di cose e più abitabile dalle persone.

Forse il fastidio che il Natale provoca non nasce dall’idea della festa, ma dalla sua trasformazione in rappresentazione. Un grande teatro in cui tutti recitano la parte che ci si aspetta da loro.
Famiglie perfette per una sera, rapporti ricuciti solo in superficie, promesse di buoni propositi che raramente superano l’inverno.

E allora il rifiuto del Natale non è cinismo. È una forma di difesa. È il bisogno, sempre più raro, di sottrarsi alla messa in scena e rivendicare il diritto a una verità meno scintillante ma più onesta.

Forse il vero spirito del Natale, se mai è esistito, vive proprio lì: non nelle luci, non nei regali, non nelle tavole sovraccariche. Ma nel silenzio che resta quando si smette di fingere.

Ed è in quel silenzio, il 7 gennaio, che qualcuno – finalmente – ricomincia a respirare.

Cinzia Franchini

Cinzia Franchini   

