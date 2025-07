Vannacci rispolvera il peggior nostalgismo fascista: 'Il Duce ha fatto anche cose buone'

'Mussolini ha fatto anche cose buone come la bonifica dell'Agro Pontino, ha fatto nascere Latina, ha creato l'Inps'. Lo ha detto il vicesegretario ed eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci allo show de La Zanzara alla Versiliana, andato in scena ieri. Sul fascismo Vannacci ha poi aggiunto: 'Il fascismo è finito 80 anni fa, quelli che oggi fanno i saluti romani non sono fascisti'.

Insomma dal numero due del Carroccio arriva il solito ritornello frutto del peggior nostalgismo fascista. 'Mussolini ha fatto anche cose buone'. Eh certo... E magari Hitler voleva bene al suo cane e lo accudiva con cura... Ma non per questo un esponente di un partito di Governo di un Paese democratico si sognerebbe di riabilitarne la figura. Almeno per ora.

Basterebbe citare le Leggi razziali del '38, la persecuzione verso ogni forma di dissenso politico, l'azzeramento del pensiero difforme per smentire Vannacci. Ma in un tempo in cui vale tutto, nel quale le idee anticostituzionali (perchè di questo parliamo) si possono sbandierare alla luce del sole senza limitarsi a sussurrale con vergogna nelle bettole, nel quale la Seconda carica dello Stato si vanta di tenere in casa l'orribile busto del Duce, ogni sforza risulterebbe vano.

g.leo.