Modena, semaforo all'incrocio tra viale Monte Kosica e via Cittadella lampeggiante da una settimana: vergogna

Spett.le Redazione,

non so quale termine tra preoccupante o imbarazzante sia il più corretto per definire la situazione in cui versa l'impianto semaforico posto all'incrocio tra viale Monte Kosica e via Cittadella che risulta essere in modalità lampeggiante almeno da venerdì scorso e che lo era ancora stamattina presto.

Parliamo di un incrocio posto a ridosso della stazione delle autocorriere con nelle vicinanze due istituti superiori quali Barozzi e Muratori frequentati da centinaia di ragazzi. Non escludo che nelle ore di maggior transito possa essere presidiato da personale di Polizia Locale, è altresì evidente che, con il nuovo gestore, le tempistiche per la soluzione di queste problematiche siano molto maggiori (quasi inaccettabili se consideriamo i rischi che ne derivano), rispetto a quando la gestione era in mano a Hera.

Sinceramente viene da chiedersi se con il nuovo appalto il risparmio ottenuto in termini economici non sia andato a discapito della qualità del servizio e dalla sicurezza che ne deriva.

Cordialmente

L.L.