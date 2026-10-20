Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, semaforo all'incrocio tra viale Monte Kosica e via Cittadella lampeggiante da una settimana: vergogna

Modena, semaforo all'incrocio tra viale Monte Kosica e via Cittadella lampeggiante da una settimana: vergogna

Posto a ridosso della stazione delle autocorriere con nelle vicinanze due istituti superiori quali Barozzi e Muratori frequentati da centinaia di ragazzi

1 minuto di lettura

Spett.le Redazione,

non so quale termine tra preoccupante o imbarazzante sia il più corretto per definire la situazione in cui versa l'impianto semaforico posto all'incrocio tra viale Monte Kosica e via Cittadella che risulta essere in modalità lampeggiante almeno da venerdì scorso e che lo era ancora stamattina presto.

Parliamo di un incrocio posto a ridosso della stazione delle autocorriere con nelle vicinanze due istituti superiori quali Barozzi e Muratori frequentati da centinaia di ragazzi. Non escludo che nelle ore di maggior transito possa essere presidiato da personale di Polizia Locale, è altresì evidente che, con il nuovo gestore, le tempistiche per la soluzione di queste problematiche siano molto maggiori (quasi inaccettabili se consideriamo i rischi che ne derivano), rispetto a quando la gestione era in mano a Hera.

Sinceramente viene da chiedersi se con il nuovo appalto il risparmio ottenuto in termini economici non sia andato a discapito della qualità del servizio e dalla sicurezza che ne deriva.

Cordialmente

L.L.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Crollo al Policlinico: dopo 13 anni l'Ausl pagherà 200.000 euro

Crollo al Policlinico: dopo 13 anni l'Ausl pagherà 200.000 euro

Policlinico dismesso, un progetto folle frutto della estrema debolezza di Modena in Regione Emilia Romagna

Policlinico dismesso, un progetto folle frutto della estrema debolezza di Modena in Regione Emilia Romagna

Modena, stangata parcheggi in zona Stazione, Guerzoni: 'Evitiamo sosta parassitaria'

Modena, stangata parcheggi in zona Stazione, Guerzoni: 'Evitiamo sosta parassitaria'

Stangata sosta in zona Porta Nord, Fi e Fdi: 'Mancano i parcheggi gratuiti che il Comune deve garantire'

Stangata sosta in zona Porta Nord, Fi e Fdi: 'Mancano i parcheggi gratuiti che il Comune deve garantire'

Policlinico svuotato, ma a Mezzetti chi lo ha fatto fare di seguire il piano di Altini?

Policlinico svuotato, ma a Mezzetti chi lo ha fatto fare di seguire il piano di Altini?

Modena, il Comune sarà parte civile nel processo per la morte di Antonietta Berselli

Modena, il Comune sarà parte civile nel processo per la morte di Antonietta Berselli

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, la mia odissea al pronto soccorso del Policlinico di Modena

Modena, la mia odissea al pronto soccorso del Policlinico di Modena

Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Modena, trasporto pubblico paralizzato dalla partita, taxi compresi: tre chilometri a piedi per tornare a casa

Modena, trasporto pubblico paralizzato dalla partita, taxi compresi: tre chilometri a piedi per tornare a casa

Sanità Modena, su Rai3 ieri sera un surreale spot al 'modello Altini' che tradisce completamente la realtà

Sanità Modena, su Rai3 ieri sera un surreale spot al 'modello Altini' che tradisce completamente la realtà

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, con l'operazione Policlinico-Baggiovara si vuole spingere l'edilizia? Lo si dica apertamente

Modena, con l'operazione Policlinico-Baggiovara si vuole spingere l'edilizia? Lo si dica apertamente

Modena, per Mezzetti record di risultati negativi

Modena, per Mezzetti record di risultati negativi

Policlinico svuotato, la testimonianza: 'Sì l'intenzione finale è quella di trasferire tutto a OCB: compreso il Ps'

Policlinico svuotato, la testimonianza: 'Sì l'intenzione finale è quella di trasferire tutto a OCB: compreso il Ps'

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere