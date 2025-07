Non c'è solo Gaza, perché dimenticate Congo, Nigeria, Siria...

Caro direttore,

Non c'è solo Gaza.

Ha sentito dei 43 cristiani congolesi uccisi dai jihadisti a colpi di machete e fucile in una chiesa del loro Paese?

E di un episodio simile di qualche giorno fa in Nigeria? E di numerosi fatti analoghi in Siria e in tanti Paesi islamici? E degli incendi dolosi che stanno interessando varie chiese cattoliche francesi, non ultima quella di Notre Dame des Champs?

Non sono notizie queste? O la presunta informazione non ne parla perché c'è di mezzo Gesù Cristo?

È scandaloso!

Cordialità

Marta Castellini - Modena



Gentile Marta,lei ha ragione. Le tragedie, le morti e gli orrori sono da raccontare e condannare sempre. I fatti di Gaza assumono i contorni di uno sterminio di massa, direi di più, etnico. Da questo punto di vista il genocidio di Gaza ha quindi - se possibile - una aggravante specifica. Una specificità riconosciuto anche dal Pontefice, Capo della cristianità. Ovviamente questo non dovrebbe far distogliere i fari della comunicazione anche dagli altri inferni che piegano uomini e donne, indipendentemente dalla loro religione, in tutto il Mondo.Giuseppe Leonelli