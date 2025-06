Parco Ferrari, manutenzione verde indecente: ferita la pianta in memoria di mio marito

Due anni fa ho piantato una piccola quercia al Parco Ferrari in memoria di mio marito. Martedì mattina, mi sono recata a portare una tanichetta di acqua alla mia quercia perché ho verificato che l'impianto di irrigazione non raggiunge bene le piante e con il forte caldo vado spesso a fare un sopralluogo. Nel parco c'erano operai con decespugliatori che segavano l'erba. Ho trovato la mia pianta decorticata in numerose parti. In giornata ho provveduto a spalmare le ferite con una pasta cicatrizzante nel tentativo di poterla salvare. Ho notato, inoltre, che anche altre piante di memoria vicino alla mia messe a dimora negli ultimi mesi sono state danneggiate nella corteccia dal decespugliatore. Il progetto di dotare il parco di un angolo dedicato alla memoria dei nostri cari è stato molto apprezzato dai cittadini. La manutenzione del verde costa cara a noi contribuenti, ma la qualità dei lavori è indecente. Possibile che un responsabile comunale non verifichi come vengono eseguiti i lavori? La ditta esecutrice si avvale di personale non preparato a trattare le piante e i risultati si vedono. Il tutto è condotto con grande menefreghismo e incuria. Il luogo della memoria del Parco Ferrari è stato oltraggiato da questi sfregi e purtroppo questo è un segnale di come i cittadini vengono tenuti in considerazione.

Luisa Girardi