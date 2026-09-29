'Nasce, anche a Modena, la Camera forense per la Costituzione, costola, sinistra, dell’Associazione nazionale magistrati, ovvero della magistratura che fa politica'. Così Guido Sola, avvocato penalista di Modena, già alla guida della Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux e referente per il Festival Giustizia Penale a Modena commenta all'indomani della presentazione della Camera Forense per la Costituzione. Un commento diretto nei confronti della nuova formazione che con la stessa sintesi sfocia in una critica, con note politiche, anche rispetto all'Unione delle Camere Penali Italiane. 'Il punto politico sta qui' - sottolinea Sola. 'Nel post referendum l'Unione andava rifondata, a partire da modello di governance e giunta e, nell’occasione, certamente, aprendosi anche alla Magistratura per il sì. In primis, per dar aria a stanze, da tempo asfittiche, produttrici d’una non-politica giudiziaria inconsistente e a seguito ‘zero’. Ma così non è stato e il bilancio, in perdita, è ancora una volta netto'. La conclusione di Sola è lapidaria. 'C’era una volta l’Associazione nazionale magistrati ed era potente. Oggi, grazie agli avvocati, quelli di là, che continuano a giocare la partita politica con i magistrati che fanno politica, e quelli di qua, incapaci di giocare la partita politica, ma boriosi, è più potente ancora'.
'Con la Camera Forense per la Costituzione, ANM sempre più potente'
Guido Sola, avvocato penalista e già presidente della Camera Penale di Modena: 'Nasce anche qui la costola, sinistra, dell'ANM, mentre l'Unione Camere Penali, che andava riformata, è rimasta ferma'
'Nasce, anche a Modena, la Camera forense per la Costituzione, costola, sinistra, dell’Associazione nazionale magistrati, ovvero della magistratura che fa politica'. Così Guido Sola, avvocato penalista di Modena, già alla guida della Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux e referente per il Festival Giustizia Penale a Modena commenta all'indomani della presentazione della Camera Forense per la Costituzione. Un commento diretto nei confronti della nuova formazione che con la stessa sintesi sfocia in una critica, con note politiche, anche rispetto all'Unione delle Camere Penali Italiane. 'Il punto politico sta qui' - sottolinea Sola. 'Nel post referendum l'Unione andava rifondata, a partire da modello di governance e giunta e, nell’occasione, certamente, aprendosi anche alla Magistratura per il sì. In primis, per dar aria a stanze, da tempo asfittiche, produttrici d’una non-politica giudiziaria inconsistente e a seguito ‘zero’. Ma così non è stato e il bilancio, in perdita, è ancora una volta netto'. La conclusione di Sola è lapidaria. 'C’era una volta l’Associazione nazionale magistrati ed era potente. Oggi, grazie agli avvocati, quelli di là, che continuano a giocare la partita politica con i magistrati che fanno politica, e quelli di qua, incapaci di giocare la partita politica, ma boriosi, è più potente ancora'.
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