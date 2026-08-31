Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Così Bonaccini e la sua generazione hanno perso l'elettorato di sinistra

Così Bonaccini e la sua generazione hanno perso l'elettorato di sinistra

Incollati su poltrone ben pagate e usufruendo di privilegi di ogni tipo nei comuni, nelle regioni, in parlamento, in Europa, nelle multiutility, nei cda

2 minuti di lettura

Bonaccini, la sua generazione e la precedente di dirigenti del Pd hanno la coscienza sporca... Sapevano da tanto tempo che stavano perdendo consenso tra gli strati più popolari, tra i lavoratori, nelle periferie, nelle aree interne più emarginate, tra i giovani, ma non hanno fatto nulla per contrastare la tendenza.

Si sono persi nell'idea di rottamazione, nel renzismo, nella ricerca di un riformismo senza forma e senza valori, hanno chiuso le sezioni di fabbrica, hanno chiuso grande parte delle sezioni territoriali e nei luoghi di studio, si sono arroccati in una gestione incolore del governo delle città e nelle regioni, dove erano maggioranza e hanno lasciato il loro popolo in balia delle destre.

Quei dirigenti sono colpevoli di avere lasciato che il consenso alla sinistra fosse eroso, stando col culo incollato su poltrone ben pagate e usufruendo di privilegi di ogni tipo nei comuni, nelle regioni, in parlamento, in Europa, nelle multiutility, nei consigli di amministrazione.

Quando sono stati al governo non hanno fatto nulla degno di nota, se non a parole, per i lavoratori i pensionati i giovani le donne, per salari e pensioni, contro l'evasione fiscale, la sanità. Quei dirigenti hanno perso regioni, comuni, il parlamento.

Quei dirigenti ora scoprono l'acqua calda, che per avere il consenso bisogna stare tra le persone, condividere i loro problemi, lottare per loro e con loro. Quei dirigenti forse ci sono arrivati troppo tardi e continuano con i loro bla bla bla senza mostrare l'energia che serve.

Bisogna fare un salto di qualità. E farlo in fretta

Roberto Vezzelli - ex presidente Legacoop

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Chi vota destra ha studiato poco', sindaco di Castelfranco: 'Sto con Bonaccini, ritroviamo l'odore delle persone'

'Chi vota destra ha studiato poco', sindaco di Castelfranco: 'Sto con Bonaccini, ritroviamo l'odore delle persone'

Festa dell'Unità di Modena, gli ambientalisti al Pd: 'Menu con troppo carne, non siete coerenti'

Festa dell'Unità di Modena, gli ambientalisti al Pd: 'Menu con troppo carne, non siete coerenti'

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Bonaccini e il voto a destra di chi 'ha poco studiato': più grave dello scivolone è l'incapacità di chiedere scusa

Bonaccini è davvero un 'poco studiato': così può andare nelle borgate a riprendere i voti

Bonaccini è davvero un 'poco studiato': così può andare nelle borgate a riprendere i voti

Modena, rimpasto di giunta: Lenzini scalpita e rischia tutto. Dilemma Mezzetti: accoglierlo per depotenziarlo?

Modena, rimpasto di giunta: Lenzini scalpita e rischia tutto. Dilemma Mezzetti: accoglierlo per depotenziarlo?

La caccia di Bonaccini a chi studia poco...

La caccia di Bonaccini a chi studia poco...

Articoli più Letti Tra il mito dell'inchiesta e la realtà dei fatti: la mia storia con Report e Sigfrido Ranucci

Tra il mito dell'inchiesta e la realtà dei fatti: la mia storia con Report e Sigfrido Ranucci

Così il sindaco Mezzetti diventa il commissario liquidatore del ‘Modello Modena’

Così il sindaco Mezzetti diventa il commissario liquidatore del ‘Modello Modena’

Modena, basta rinfacciare colpe alla precedente giunta: così fate morire la città

Modena, basta rinfacciare colpe alla precedente giunta: così fate morire la città

Danno erariale su illuminazione pubblica? I responsabili per la legge Foti pagherebbero solo il 30%

Danno erariale su illuminazione pubblica? I responsabili per la legge Foti pagherebbero solo il 30%

Articoli Recenti Demografia: il tempo delle scelte, partendo dall'Emilia Romagna

Demografia: il tempo delle scelte, partendo dall'Emilia Romagna

Gli Usa ufficializzano la guerra economica all’Iran senza precedenti: rischio recessione globale

Gli Usa ufficializzano la guerra economica all’Iran senza precedenti: rischio recessione globale

Fondazione di Modena: partecipazione nel gruppo che edita la Gazzetta genera conflitto

Fondazione di Modena: partecipazione nel gruppo che edita la Gazzetta genera conflitto

Caro carburante, Trump annuncia boicottaggio economico contro l‘Iran: per l'Italia tempesta perfetta

Caro carburante, Trump annuncia boicottaggio economico contro l‘Iran: per l'Italia tempesta perfetta