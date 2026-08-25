Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gli Usa ufficializzano la guerra economica all’Iran senza precedenti: rischio recessione globale

Gli Usa ufficializzano la guerra economica all’Iran senza precedenti: rischio recessione globale

Va ricordato che il primo partner economico commerciale dell’Iran è la Repubblica Popolare Cinese, primo cliente del petrolio iraniano

3 minuti di lettura

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent (nella foto), ha appena confermato in una conferenza stampa quello che il Presidente Trump aveva annunciato alla sua maniera, in mezzo a siparietti e boutade: la guerra economica alla Repubblica Islamica dell’Iran senza mezze misure, un embargo a 360 gradi come mai si era visto in passato, con la dichiarata volontà di colpire qualsiasi partner commerciale strategico oppure occasionale dell’Iran.

Il discorso si conclude con l’illustre” paragone storico della caduta del Muro di Berlino, quando i “soldati semplici” decisero di non ubbidire agli ordini dei superiori” e di non sparare sulla folla che si riversava davanti al Check Point Charlie e agli altri varchi di frontiera tra Est ed Ovest.

Questo bisogno di ricollegarsi all’inizio della fine del blocco sovietico e alla vittoria del cosiddetto mondo libero indica chiaramente quanta importanza l’Amministrazione americana stia dando a questa ulteriore mossa, su uno scacchiere che li vede, fino ad ora, largamente perdenti ed in grave difficoltà, senza nessuna opzione strategica valida che possa evitare loro la realtà di una vera capitolazione, non avendo raggiunto nessun tra gli obiettivi, almeno presunti, della guerra iniziata il 28 febbraio che in realtà gli Usa hanno iniziato a perdere fin

Spazio ADV dedicata a novisad
dalla non chiara e fumosa definizione degli obiettivi stessi.

 

Che possibilità hanno gli Usa di condurre realmente questa guerra economico-finanziaria senza quartiere all’Iran e a tutte le nazioni ed entità pubbliche e private che abbiano qualsivoglia rapporto con Teheran?

In primis va ricordato che il primo partner economico commerciale dell’Iran è la Repubblica Popolare Cinese, primo cliente del petrolio iraniano e ispiratore di un accordo di lungo termine che prevede investimenti cinesi in Iran per 400 miliardi di dollari, per l’ammodernamento del settore energetico petrolchimico e per l’espansione delle infrastrutture civili e logistiche.

Non si può non ricordare come la Cina controlli il 70% dell’estrazione globale ed il 90% della raffinazione di magneti permanenti, indispensabili all’industria bellica degli Stati Uniti che hanno un disperato bisogno di accrescere il proprio potenziale produttivo, dopo un conflitto che ne ha dimezzato l’ arsenale missilistico e ridotto di almeno il 60% le riserve dei sistemi più avanzati di difesa anti aerea e antimissili, sono dati che si possono visionare in molte pubblicazioni di riviste specializzate e di analisti indipendenti come quelli del CSIS (Center for Strategic and International Studies).

 

 Xi e Trump dovrebbero incontrarsi tra circa un mese negli Usa, l’incontro di metà maggio di concluse con un

nulla di fatto sulle questioni essenziali, lo stallo dipese in parte dalla complessa situazione di Hormuz, nel frattempo la questione è diventata ancora più complessa ed il braccio di ferro con l’Iran si è trasformato nella questione esistenziale della Presidenza Trump, la Cina ha però già affermato in tutte le sedi diplomatiche e finanziarie che non accetterà nessun limite alla gestione dei propri legittimi interessi economici e politici.

The Donald potrebbe essere tentato di buttare le sanzioni sul tavolo delle trattative come merce di scambio per ottenere maggiori concessioni sulla fornitura di terre rare, almeno fino al raggiungimento di quella “indipendenza dai materiali critici cinesi” che il presidente statunitense avrebbe voluto raggiungere il 01 01 2027, obiettivo che però che non sembra a portata di mano, soprattutto dal lato raffinazione e trasformazione dei minerali.

 

La diplomazia cinese ha già ampiamente dimostrato di non gradire negoziati e trattative con “pistole fumanti” sul tavolo, l’impressione è che la scelta della guerra economica all’Iran, paese già sotto sanzioni da decenni, sia un tentativo tattico di riprendere in mano l’iniziativa o almeno di dare l’impressione di farlo, senza una vera valutazione dell’efficacia reale nei confronti della Repubblica Islamica.

Sullo sfondo, il rischio sempre più concreto di una

recessione globale, stante la perdita di produzione di miliardi di barili di petrolio e il blocco quasi totale dello Stretto, come abbiamo già dettagliato nell’articolo precedente.

 

Quanto all’Iran, come detto, si tratta di una Nazione forgiata dalle guerre di aggressione esterne e dalle decennali sanzioni, decise sempre unilateralmente dagli Usa ed imposte agli alleati/sudditi, perché questa volta i risultati dovrebbero essere diversi?

E l’Iran, qualora veramente si trovasse davvero davanti ad una scelta esistenziale e di sopravvivenza, non avrebbe come unica opzione la stessa risposta data dopo l’aggressione del 28 febbraio 2026, reazione che metterebbe una volta di più la cosiddetta Comunità internazionale di fronte alle proprie responsabilità?

Di fronte ad una catastrofe economica globale, dalle proporzioni incalcolabili, nessuno reagirebbe?

Logos e civiltà

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

Trafficante di droga scoperta a Mirandola: eseguito il mandato di arresto europeo

Mirandola, lutto per la morte a 86 anni di Paolo Gualdi

Mirandola, lutto per la morte a 86 anni di Paolo Gualdi

Mirandola: fermato per un controllo, trovato con sostanza stupefacente in auto

Mirandola: fermato per un controllo, trovato con sostanza stupefacente in auto

Caro carburante? E' l'effetto diretto della guerra iniziata da Usa e Israele contro l'Iran

Caro carburante? E' l'effetto diretto della guerra iniziata da Usa e Israele contro l'Iran

Mirandola, 900mila euro per le strade: botta e risposta Comune - Patto per il nord

Mirandola, 900mila euro per le strade: botta e risposta Comune - Patto per il nord

Mirandola: evade dai domiciliari, era in giro in bicicletta

Mirandola: evade dai domiciliari, era in giro in bicicletta

Articoli più Letti Così il sindaco Mezzetti diventa il commissario liquidatore del ‘Modello Modena’

Così il sindaco Mezzetti diventa il commissario liquidatore del ‘Modello Modena’

Corteo per Monica Esposito, Pd e Avs hanno trasformato il fratello della vittima nell’imputato principale

Corteo per Monica Esposito, Pd e Avs hanno trasformato il fratello della vittima nell’imputato principale

Modena, concessione trentennale moschea 4 giorni prima del voto: così il consigliere Pd dimentica l'atto di Muzzarelli

Modena, concessione trentennale moschea 4 giorni prima del voto: così il consigliere Pd dimentica l'atto di Muzzarelli

Modena, basta rinfacciare colpe alla precedente giunta: così fate morire la città

Modena, basta rinfacciare colpe alla precedente giunta: così fate morire la città

Articoli Recenti Fondazione di Modena: partecipazione nel gruppo che edita la Gazzetta genera conflitto

Fondazione di Modena: partecipazione nel gruppo che edita la Gazzetta genera conflitto

Caro carburante, Trump annuncia boicottaggio economico contro l‘Iran: per l'Italia tempesta perfetta

Caro carburante, Trump annuncia boicottaggio economico contro l‘Iran: per l'Italia tempesta perfetta

Danno erariale su illuminazione pubblica? I responsabili per la legge Foti pagherebbero solo il 30%

Danno erariale su illuminazione pubblica? I responsabili per la legge Foti pagherebbero solo il 30%

M5S: 'Sovraffollamento del carcere e caldo estremo rendono la situazione esplosiva'

M5S: 'Sovraffollamento del carcere e caldo estremo rendono la situazione esplosiva'