Quel quadro è ancora oggi noto come 'La Vergine con gli occhi chiusi'.A 23 anni Beatrice fu dama di Corte di Isabella sposa di Giovanni ll di Castiglia. La bellezza e le virtù di Beatrice suscitarono la gelosia di Isabella che la scacciò dalla Corte di Castiglia. Beatrice si recò a Toledo e nel viaggio le apparvero due frati nei quali riconobbe San Francesco di Assisi e Sant'Antonio da Padova. Da allora maturò in lei una grande devozione per i due Santi.Giunta a Toledo entrò nel monastero di San Domenico dove visse 30 anni. Uscita dal monastero, fondò una nuova famiglia monastica: 'Le francescane dell'Immacolata '.Beatrice morì nel nel 1492. Le antiche biografie raccontano che dopo aver ricevuto l'Unzione degli infermi, una stella luminosissima le apparve. La stella divento' uno dei suoi attributi iconografici. Il nome di Beatrice significa 'Colei che rende felice'.Auguri di buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Beatrice.