A 47 anni muore Mia Martini: 12 maggio 1995

Il 12 maggio 1995. All'età di 47 anni, muore per arresto cardiocircolatorio, Mia Martini una delle più grandi interpreti della canzone italiana. Ha iniziato a cantare fin da piccola e ha iniziato la sua carriera negli anni '60. Mia Martini ha avuto successo sia come cantautrice che come interprete, collaborando con importanti figure della musica italiana. La sua voce è stupenda, dotata di ampia estensione e di una vocalità capace di coniugare note passionali e note più drammatiche. Mia Martini possedeva una forte intensità interpretativa. È stata l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festivalbar consecutivamente.

'Minuetto' , in assoluto è la canzone più venduta che le valse un disco d'oro e un disco di platino nonché la vittoria al Festivalbar.

Le altre sue canzoni più famose sono:

-Per amarti

-La costruzione di un amore

-E non finisce mica il cielo

-Almeno tu nell'universo

-Donna

-La nevicata del '56

-Gli uomini non cambiano.

Tra i sodalizi più significativi di Mia sono da ricordare quello con Charles Aznavour che culmina con un recital all'Olympic di Parigi e l'altro con Ivano Fossati che culmina con l'album 'Danza'. A fine 1993 diede poi vita con Roberto Murolo a una appassionata interpretazione in dialetto napoletano di 'Cu'mme', l'ultimo successo di una cantante straordinaria.