A Fusina in funzione la prima centrale a idrogeno: 12 luglio 2010

Il 12 luglio 2010 a Fusina, Venezia è stata inaugurata la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno. L'impianto, realizzato da Enel, produce energia elettrica utilizzando idrogeno di scarto del ciclo di produzione del petrolchimico di Porto Marghera. L'idrogeno una volta prodotto viene bruciato nella turbina a gas generando energia meccanica; che viene poi convertita in energia elettrica.

Anche i fumi caldi della combustione vengono recuperati per produrre vapore che può essere utilizzato per l'alimentazione di altre centrali. La centrale stata in funzione sino al 2018, all’indomani della chiusura del ciclo produttivo del cloro che la alimentava con i suoi scarti di produzione di idrogeno.

La centrale di Fusina ha richiesto un investimento di circa 50 milioni di euro. Era in grado di fornire energia pulita a 20.000 famiglie, evitando l'emissione di 17.000 di tonnellate di anidride carbonica all'anno.

L'innovativa centrale a ciclo combinato alimentata a idrogeno ha rappresentato il primo impianto al mondo, di questo tipo, di dimensione industriale in quanto è in grado di produrre sia energia che calore per produrre vapore ad alta temperatura e poter generare ulteriore energia. La centrale di Fusina è stata un esempio di impianto innovativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La sua importanza risiede nell'avere dimostrato la fattibilità tecnica di centrale a idrogeno in un contesto reale e nell'avere aperto aperto la strada a ulteriori sviluppi nel settore delle energie rinnovabili.