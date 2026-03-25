Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Annunciazione a Maria Vergine: 25 marzo

Annunciazione a Maria Vergine: 25 marzo

Il distacco del cristianesimo dalle altre religioni avviene proprio nel mistero dell'Incarnazione

2 minuti di lettura

L'Annunciazione a Maria Vergine è il momento in cui l'Arcangelo Gabriele annuncia il concepimento di Gesù e si celebra il 25 marzo.

Questa data cade esattamente nove mesi prima del Santo Natale (25 dicembre). Sebbene sia una festa mariana, è denominata ufficialmente 'Annunciazione del Signore' perché celebra il momento in cui Cristo si fa uomo nel grembo di Maria. Il dialogo e la storia dell'Annunciazione costituiscono l'inizio e il motivo di fondo della preghiera 'Ave Maria' da quasi un millennio, tanto diffusa nel cristianesimo cattolico quanto lo stesso 'Padre Nostro'. La ricorrenza è fondamentale per la fede cristiana, rappresentando l'inizio della salvezza e viene celebrata con messe solenni.

La tradizione della Chiesa è unanime nel riconoscere nell'annuncio dell'Arcangelo a Maria, e nella docile accoglienza, l'inizio della definitiva ed eterna alleanza in quanto momento in cui 'il Verbo si fece carne'. La missione di Gesù comincia già nel grembo della madre, come testimonia il Vangelo della Visitazione in cui il bambino nel grembo di Elisabetta, la cugina di Maria, sussulta di gioia e la stessa Maria si lancia nel canto del Magnificat, che è canto di vittoria.

Il distacco del cristianesimo dalle altre religioni avviene infatti proprio nel mistero dell'Incarnazione: in nessun altro Credo è concepito e lo fa proprio, con l'unica differenza della assenza di ogni forma di peccato. La nascita, e poi la vita pubblica, di Gesù daranno attuazione alla sua missione, fino al suo compimento nelle vicende pasquali.

Ma tutto nacque dal 'Fiat' di Maria: ne è la dimostrazione che il Gesù risorto è lo stesso di quello pre-pasquale come Egli stesso tiene a dimostrare nelle apparizioni agli apostoli.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Nasce la locuzione Ok: 23 marzo 1839

Nasce la locuzione Ok: 23 marzo 1839

Apre il Campo di concentramento di Dachau: 22 marzo 1933

Apre il Campo di concentramento di Dachau: 22 marzo 1933

Giornata mondiale della Poesia: 21 marzo

Giornata mondiale della Poesia: 21 marzo