Il film, ispirato all'omonimo romanzo del generale Lew Wallace, narra la storia del principe ebreo Giuda Ben-Hur. Il film è un imponente kolossal con 10.000 comparse e ha vinto 11 Oscar.Ben-Hur, per difendere il suo popolo entra in contrasto con Messala, suo amico d'infanzia, che lo costringe a tre anni di lavori forzati, e inoltre fa imprigionare Tirzah e Miriam (Sorella e madre di Ben-Hur) Il principe Ben-Hur troverà la sua occasione di vendetta durante la corsa delle quadriglie al Circo di Gerusalemme. La scena della corsa è definita, dai critici cinematografici, come una delle più spettacolari scene d'azione della storia del cinema. Ben-Hur con la sua quadriglia ne esce vincitore. Nonostante il comportamento scorretto, Messala, viene lui calpestato dai cavalli.Negli ultimi istanti della sua vita, Messala rivela a Ben-Hur che Tirzah è Miriam si trovano, ammalate, nella valle dei lebbrosi. Ben-Hur si reca da loro e le conduce a vedere il passaggio di Gesù, che proprio in quel momento sta compiendo la sua dolorosa Via Crucis. Alla morte di Gesù, Miriam e Tirzah scoprono di essere completamente guarite.