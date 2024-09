Appare in TV Pippi Calzelunghe: 6 settembre 1970

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pippi Calzelunghe esordisce con una serie televisiva ispirata al romanzo per bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Non andando a scuola, Pippi vive continue avventure in cui riesce a vincere energumeni e malintenzionati grazie alla sua forza erculea. Le avventure della bimba con le calze lunghe, ebbero subito un successo in Svezia e poi nel mondo, tanto che successivamente sono stati realizzati dei lungometraggi cinematografici e delle serie televisive.

Il libro narra la storia di Pippi: la ragazzina di nove anni è orfana di madre e vive da sola in una casa abbandonata, in compagnia di una scimmietta e di un cavallo. Il papà della bambina è un marinaio dato per disperso, ma Pippi sa che vive su un'isola sperduta ed è il re di questo, luogo.

Pippi è amica di due ragazzini che abitano vicino a lei e che sono affascinati dall'allegria della bambina.

I tre amici si lasciano trasportare dalla creatività e vivono avventure imprevedibili di fantasia e realtà. Pippi Calzelunghe si diverte a fare scherzi agli adulti, ma è buona e generosa.

Chi legge il libro 'Pippi Calzelunghe' trova nella bambina dai capelli rossi, una compagna forte, allegra e furba. Pippi non ha paura di nessuno: sta benissimo anche senza genitori, perché nessuno gli dice quando andare a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi.

Pippi è molto generosa, chi legge le sue avventure si sente, come lei, tanto forte da sollevare un cavallo.