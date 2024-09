Appare per la prima sui giornali Mafalda: 29 settembre 1964

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La pubblicazione delle strisce a fumetti, con la piccola contestatrice, si sussegue su diversi settimanali e quotidiani argentini, riscuotendo successo. Mafalda nonostante sia solo una bambina è sensibile ai problemi come il razzismo, la povertà, la fame; pone anche attenzione ai fenomeni internazionali tra cui la guerra in Vietnam, lo scandalo Watergate e l'inizio degli atti di terrorismo in Italia. Con lo stesso atteggiamento insieme ai personaggi che la circondano (Felipe, Manolito, Susanna, Miguelito, Libertad ed il fratellino Guille) si interroga sui comportamenti degli adulti che osserva attraverso la figura di sua madre e suo padre.

Una buona parte del successo della serie a fumetti risiede nell'aver alleggerito tematiche di un certo peso attraverso la disinvoltura proprie dei bambini Mafalda ci insegna ad essere curiosi e a comprendere quello che accade intorno a noi con spirito critico: la bambina rappresenta le aspirazioni idealiste di una certa cultura anni '70. Le strisce e i commenti di Mafalda sono spesso piene di un umorismo un po' amaro dovuto alla situazione socio-politica dell'Argentina di quel periodo.Non è un caso che Mafalda faccia breccia nell'immaginario di molti intellettuali: Umberto Eco ha firmato la prefazione del volume 'Mafaldala contestataria' pubblicato da Bompiani nel 1969.Mafalda dimostra che i bambini sono depositari della saggezza.