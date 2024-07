Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poco tempo prima, per merito della scrittrice Maria Bellonci, iniziarono a radunarsi grandi personalità, quali Elsa Morante. Alberto Moravia, Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda.Ben presto il gruppo decise di darsi un nome 'Amici della domenica' in onore del giorno in cui avevano luogo le loro riunioni. L'unione di menti illustri, stimolata dal confronto continuo, diede vita a un premio letterario unico nel suo genere. Serviva però un finanziatore, Maria Bellonci lo trovò in Guido Alberti proprietario della fabbrica del liquore Strega che diede il nome al premio.

Il premio letterario fu istituito il 27 febbraio 1947, la Bellonci ne illustrò il regolamento. Avevano, diritto di scegliere il vincitore tutti gli amici che frequentavano le riunioni domenicali, attraverso un voto democratico. Il premio Strega inaugurava così una nuova visione della letteratura, democratica e alla portata di tutti. La guerra era finalmente conclusa e si iniziava a intravvedere un orizzonte fatto di diritti civili e politici dove 'tutti potevano essere lettori: questo era il messaggio racchiuso nella nascita del più grande premio letterario nazionale.Negli anni, molte opere che hanno vinto il premio Strega sono diventate colonne portanti della letteratura contemporanea.