Attentato di Sarajevo: 28 giugno 1914

L'attentato di Sarajevo, del 28 giugno 1914, fu un omicidio politico compiuto a Sarajevo, che all'epoca faceva parte dell'impero Austro-Ungarico. Ne furono vittime l'erede al trono dell'impero, Francesco Ferdinando d'Asburgo e sua moglie Sofia, uccisi dal nazionalista serbio-bosniaco Gavrilo Princip durante una visita ufficiale in città della coppia reale. Tale atto è ritenuto la causa a seguito del quale il governo imperiale di Vienna formalizzò l'ultimatum alla Serbia, evento che portò allo scoppio della 'Grande Guerra'.

Francesco Ferdinando e Sofia furono colpiti a morte mentre percorrevano in automobile le strade di Sarajevo in mezzo a due ali di folla dalla quale furono sparati due colpi di pistola. Nei mesi precedenti, l'attentatore Princip, venne a contatto con un gruppo terroristico che mirava all'autonomia della Bosnia per diventare parte integrante del Regno di Serbia.

Appena un mese dopo l'uccisione della coppia reale, il 28 luglio, l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, dando il via ad un conflitto senza precedenti nella storia, che avrebbe richiesto la mobilitazione di oltre 70 milioni di uomini e la morte di oltre 9 milioni di soldati e almeno 5 milioni di civili.