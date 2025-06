Brevettata negli Usa la celluloide: 15 giugno 1869

Il 15 giugno 1869 il tipografo statunitense John Wesley Hyatt brevetta negli Usa la celluloide.

Celluloide è il nome commerciale di una serie di sostanze plastiche inventate dal tipografo e ottenute da nitrocellulosa al 10/11% di azoto, plastificata con canfora. A spingere John Wesley Hyatt nella ricerca di questo nuovo materiale fu un bando di concorso promosso dalla ditta Phelan and collander, nel quale si prometteva un premio di 10.000 dollari a chi avesse sviluppato una sostanza capace di sostituire l'avorio, che stava scarseggiano nella fabbricazione delle palle per biliardo.

L'invenzione della celluloide ebbe una grandissima fortuna anche presso i dentisti che la sostituirono alla costosa gomma vulcanizzata, usata per le impronte dentarie. Nel 1887 la cellulosa venne utilizzata come supporto per le pellicole fotografiche; questa fu una vera rivoluzione nel campo della fotografia e rese possibile la nascita della cinematografia. Altri tipici impieghi della cellulosa sono le montature di occhiali, giocattoli, articoli sanitari, penne stilografiche, oggetti per la casa e plettri per chitarre.