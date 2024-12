Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In seguito lo studioso Charles Tellier arrivò non solo a perfezionare il macchinario di Gorrie, ma anche a montare il primo frigorifero su un piroscafo, che nel 1876 riuscì a portare un carico di carne.Da lì in poi i frigoriferi furono impiantati anche nelle case. Nel 1943 fa la sua comparsa anche il primo freezer domestico e negli anni 50 si prosegue con il perfezionamento delle tecnologie. Viene introdotto lo sbrinamento automatico, gli apparecchi si fanno più duraturi e più sicuri, finché il frigorifero non diventa una vera e propria icona del boom economico.Il frigorifero ha consentito una rivoluzione epocale e con esso si è favorita la 'globalizzazione alimentare'. Negli ultimi anni, l'industria del freddo, ha percorso nuove strade, meno inquinanti e più rispettose dell'ambiente. I frigoriferi diventano sempre più efficienti dal punto di vista energetico e vengono eliminati definitivamente i clorofluorocarburi dal funzionamento refrigerante.