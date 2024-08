Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'opera più famosa di Brunelleschi è senza dubbio la Cupola di Santa Maria del Fiore infatti le soluzioni affrontate dal famoso architetto si rivelarono geniali.La Cupola è il simbolo di Firenze e del Rinascimento; fu costruita tra il 1420 e il 1436 ed è la più grande volta, in muratura, del mondo. È una struttura in pietra e mattoni a base ottagonale; composta da due cupole una interna e una esterna e ciascuna costituita da 8 vele. La Cupola esterna è segnata da 8 costoloni che convergono sulla grande lanterna che lascia penetrare il sole ma non l'acqua piovana. La lanterna consiste in una torre alta 16 metri, sulla sommità svetta la 'Palla d'oro' del Venocchio che la mise in opera nel 1471.La Cupola di Santa Maria del Fiore è alta 114 metri ed è un capolavoro assoluto dell'arte è ancora oggi desta grande stupore ed è meta di tantissimi visitatori.