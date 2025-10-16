Cento anni fa nasceva Angela Lansbury

Il 16 ottobre 1925 nasce Angela Lansbury a Londra, ma ha vissuto negli Stati Uniti d'America per oltre 80 anni. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias 'La signora in giallo', serie televisiva che le ha dato notorietà. Prima di approdare sul piccolo schermo, nei panni di investigatrice, si è distinta per le sue qualità recitative, sia a teatro che al cinema.Ha recitato in 'Pomi d'ottone e manici di scopa' prodotto dalla Walt Disney e nei film tratti da gialli di Agatha Christe. È stata altrettanto apprezzata come doppiatrice, avendo prestato la voce in alcuni cartoni animati, tra cui 'La bella e la bestia'In ogni episodio della serie 'La signora in giallo' l'autrice si ritrova a dovere indagare in un omicidio avvenuto poco dopo il suo arrivo. In alcuni casi, Jessica è obbligata dalle circostanze a risolvere il caso da sola, in altri invece sono proprio sceriffi e detective ad accettare il suo aiuto, anche se in un primo momento seccati dalla sua presenza. La particolarità di ogni episodio è la sicurezza con cui Jessica difende il personaggio sospettato dalle forze dell'ordine.Spesso suo amico o parente.Allo stesso tempo Jessica conduce indagini proprie, si reca sulla scena del crimine, ascolta testimonianze, indaga sui fatti avvenuti, ottenendo in ogni episodio la confessione spontanea del personaggio, messo di fronte alla verità raccontata dell'autrice. La Fletcher è stata anche un'ottima scrittrice di romanzi gialli. Il suo primo romanzo perviene a un editore di New York che lo pubblica, facendone un best seller internazionale che la fa diventare un'attrice nota in tutto il mondo. Continua quindi a scrivere numerosi romanzi gialli, adoperando dapprima una vecchia macchina da scrivere. L'acume di Jessica si riscontra, oltre che nei suoi romanzi, anche nella sua vita reale.Il curriculum professionale di Jessica Fletcher è stato eccellente, nel 2014 viene coronato con l'Oscar alla carriera.