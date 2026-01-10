Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cesare passa il Rubicone: 10 gennaio 49 a.C.

Cesare passa il Rubicone: 10 gennaio 49 a.C.

Questo evento segnò l'inizio del processo che portò all'ascesa di Cesare come dittatore, aprendo la strada al principato e all'impero

1 minuto di lettura

A poca distanza da Rimini, la romana Arinnimun, il 10 gennaio del 49 a.C. Giulio Cesare attraversò il fiume Rubicone. Secondo la tradizione, poco prima del leggendario passaggio, Cesare pronunciò una delle sue celeberrime locuzioni 'Alea iacta est' (il dado è tratto).

Nell'ordinamento, era definito 'pomerium' la linea del confine sacro che separava Roma dal resto del mondo. In principio era quella linea tracciata da Romolo e Remo coi buoi.

Nel periodo delle guerre civili, invece, il pomerium includeva parte della penisola italica posta a sud dei fiumi Magra e Rubicone. Una volta varcato il pomerium era vietato dalla legge entrare con qualunque tipo di arma nell'urbe. Il passaggio del Rubicone da parte di Giulio Cesare, e le sue legioni armate diede inizio alla guerra civile.

Il Senato di Pompeo intimò, in un primo momento, a Cesare di sciogliere le legioni e rientrare a Roma come privato cittadino ma egli rifiutò e decise di attraversare il fiume con la frase 'il dado è tratto' dichiarando di aver compiuto la scelta definitiva, affidandosi al destino.

L'atto fu interpretato come una dichiarazione di guerra, portando il Senato a schierarsi con Pompeo e iniziò il conflitto armato. Questo evento segnò l'inizio del processo che portò all'ascesa di Cesare come dittatore, aprendo la strada al principato e all'impero. 

Anche ai giorni nostri 'Passare il Rubicone' è diventata un'espressione proverbiale, un punto di non ritorno.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

I doni di Santa Lucia: 13 dicembre

Articoli Recenti Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena: 9 gennaio 1950

Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena: 9 gennaio 1950

Viene scoperta una nuova specie di Genziana blu: 8 gennaio 2009

Viene scoperta una nuova specie di Genziana blu: 8 gennaio 2009

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

La festa della Epifania: 6 gennaio

La festa della Epifania: 6 gennaio