Completato il secondo Tempio di Gerusalemme: 12 marzo 515 a.C.

Il 12 marzo 515 a.C. viene completata la costruzione del secondo Tempio di Gerusalemme. Il primo Tempio di Gerusalemme o Tempio di Salomone fu costruito in 7 anni; aveva forma rettangolare, misurava 35 metri di lunghezza e 10 di larghezza. Al suo interno si trovava un locale di 9 metri di lato dove era posta l'Arca dell'Alleanza, che conteneva le tavole della legge, una piccola quantità di manna e la verga fiorita di Aronne. Quel locale era considerato l'edificio più importante: sede della Divinità. Solo il sacerdote vi poteva entrare un giorno all'anno per sacrificare un animale per l'espiazione dei peccati del popolo.

Il Tempio di Salomone fu distrutto nel 586 a.C. dal re babilonese Nabucodonosor, quando espugnò Gerusalemme deportando parte della popolazione in Babilonia.

Il Tempio di Gerusalemme fu ricostruito nel 538 a.C. per concessione di Ciro il Grande re dell'impero persiano. Il secondo Tempio di Gerusalemme non custodiva più l'Arca dell'Alleanza, andata perduta. A partire dal 19 a.C. Erode il Grande diede inizio a lavori di restauro e ampliamento del Tempio. In particolare costruì la Fortezza Antonia; per questo motivo il Tempio di Gerusalemme venne chiamato anche Tempio di Erode.

Il Tempio venne poi distrutto definitivamente nel 70 d.C. e oggi rimane solo una parete di muro chiamato 'Muro del Pianto'.