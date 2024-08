Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Situato al confine tra Italia e Francia, in prossimità della Svizzera, il traforo costituisce un'essenziale via di comunicazione locale e interregionale e rappresenta un importante snodo per la mobilità delle persone e delle merci. Il traforo del Monte Bianco è costituito da una galleria che accoglie una circolazione a doppio senso di marcia. Il piano stradale del tunnel non è orizzontale ma di forma convessa per facilitare il deflusso dell'acqua. Per sicurezza, in particolare dopo l'incidente accaduto nel 1999, il limite di velocità è di 70 Km/h ed è vietato il sorpasso.