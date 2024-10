Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Convenzione riguarda tutti i tipi di paesaggio e si applica all'interno degli stati aderenti. Il paesaggio viene riconosciuto come elemento fondamentale del patrimonio culturale e naturale d'Europa.Occorre pertanto stabilire e attuare politiche del paesaggio e integrare il paesaggio nella pianificazione urbanistica agricola, sociale ed economica. La Convenzione pone l'attenzione su tutti i paesaggi: quelli eccezionali, ma anche quelli quotidiani di tutti i giorni, che svolgono un ruolo importante per la comunità che vi si riconosce. Sono poi meritevoli di attenzione anche i paesaggi degradati di cui deve essere progettato un miglioramentoIn Italia per rafforzare l'attività di sensibilizzazione sui temi del paesaggio è stato istituito il 'Premio nazionale per il paesaggio' che viene assegnato con cadenza biennale.Il vincitore del Premio Nazionale viene presentato come candidatura nazionale italiana per il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.