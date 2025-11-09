Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Crollo del muro di Berlino: 9 novembre 1989

Crollo del muro di Berlino: 9 novembre 1989

Nella caduta del muro di Berlino gli storici concordano nel ruolo decisivo che ebbe Papa Giovanni Paolo II

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Il crollo del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, fu uno degli eventi che diedero inizio alla caduta del comunismo nell'Europa Centrale e orientale nonché al processo di unificazione della Germania e la conclusione della guerra fredda.

Il muro circondò la parte occidentale della città di Berlino appartenente alla Germania Ovest, per separarla dalla parte orientale della stessa città.

Fu considerato il simbolo concreto della cosiddetta cortina di ferro, ovvero la linea di confine tra le zone europee occidentali della Nato e quelle socialiste del Patto di Varsavia dell'Europa orientale, esistita durante la guerra fredda. Il muro divise in due la città per 28 anni: durante questi anni furono uccise, dalla polizia di frontiera della DDR, 133 persone mentre cercavano di superare il muro verso Ovest.

Il 9 novembre 1989 il governo della Germania Est annunciò che le visite in Germania Ovest sarebbero state permesse. Molti cittadini della parte Est si arrampicarono nel muro e lo superarono.

Durante le settimane successive parti del muro furono demolite e in seguito fu usata attrezzatura industriale per abbattere quasi tutto quello che ne era rimasto.

La caduta del muro di Berlino aprì la strada per la riunificazione tedesca, che fu formalmente conclusa il 3 ottobre 1990.

Nella caduta del muro di Berlino gli storici concordano nel ruolo decisivo che ebbe Papa Giovanni Paolo II: senza di lui non ci sarebbe stato il movimento 'Solidarnosc' in Polonia, e il Papa poi lavorò per sostenere gli oppositori del regime comunista.

Lo stesso Presidente sovietico Gorbaciov testimoniò che senza Giovanni Paolo II questa rivoluzione probabilmente non sarebbe avvenuta in modo pacifico.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

La Notte degli Spiriti Animali: 27 ottobre

Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931

Viene inaugurata la statua del Cristo Redentore: 12 ottobre 1931

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Giornata internazionale degli artisti: 25 ottobre

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Nasce il Gis dei carabinieri: 18 ottobre 1977

Articoli Recenti A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934

A Pirandello il Premio Nobel per la Letteratura: 8 novembre 1934

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Giornata Internazionale contro la violenza a scuola: 7 novembre

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Muore Enzo Biagi: 6 novembre 2007

Nasce Pierangelo Bertoli: 5 novembre 1942

Nasce Pierangelo Bertoli: 5 novembre 1942