vi si trovano inoltre 'racconti mensili' del maestro.Ogni capitolo ha un mese di riferimento e un racconto specifico:Ottobre: 'Il piccolo patriota padovano'.Novembre: 'La piccola vedetta lombarda'.Dicembre: 'Il piccolo scrivano fiorentino'.Gennaio: 'Il tamburino Sardo'.Febbraio: 'L'infermiera di Tata'.Marzo: 'Sangue romagnolo'.Aprile: 'Valor Civile'.Maggio: 'Dagli Appennini alle Ande'.Giugno: 'Naufragio'.Il capolavoro di De Amicis venne utilizzato a lungo come testo educativo nelle scuole elementari.L'autore racconta una vita gioiosa ma nello stesso tempo piena di disgrazie. Se da una parte vediamo l'alunno Garrone che difende i deboli, dall'altra vediamo la morte prematura. Gli anni che vengono raccontati sono quelli dal 1881 al 1882 e l'ambientazione è quella di Torino.Già dalla prima pubblicazione, del 18 ottobre 1886, 'Cuore' viene ristampato in 40 edizioni e poi tradotto in 25 lingue. Il famoso romanzo ha reso celebre il suo autore Edmondo De Amicis; ha da subito un enorme successo, tanto da vendere 40.000 copie solo nell'anno della pubblicazione: saranno un milione nel 1923.