II 31 agosto è la Giornata Internazionale della Solidarietà.
È stata istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2005 per promuovere la solidarietà come valore universale e come base fondamentale dei rapporti umani, tra persone, comunità e popoli. È una ricorrenza che invita a promuovere aperture al prossimo, atti di generosità e collaborazione tra individui e comunità, anche con piccoli gesti quotidiani.
Spesso si commette infatti l'errore di collegare il valore della solidarietà, solo a grandi gesti, questo valore è un atteggiamento di apertura verso l'altro che è possibile mettere in atto ogni giorno. Nel momento in cui poi questi piccoli gesti diventano abitudine condivisa, allora la solidarietà smette di essere un fatto isolato e un valore collettivo.
In un momento di incertezza globale è importante riscoprire quanto sia fondamentale prendersi cura gli uni degli altri, non solo per valore morale, ma per vivere meglio e in pace insieme. La Solidarietà per avere un impatto duraturo, deve essere un impegno continuo, una base su cui costruire una società più giusta e attenta a tutti.
Giornata Internazionale della Solidarietà: 31 agosto
È una ricorrenza che invita a promuovere aperture al prossimo, atti di generosità e collaborazione tra individui e comunità, anche con piccoli gesti quotidiani
