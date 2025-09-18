Nasce Greta Garbo: 18 settembre 1905

Il 18 settembre 1905, a Stoccolma (Svezia), nacque l'attrice Greta Garbo; icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare, che le fecero meritare il soprannome di 'Divina'. Greta, a 16 anni, si trovò dal lavoro di commessa a quello di comparsa in un film comico.

Nel 1924, Greta, fu protagonista nel film 'La leggenda di Costa Berling', e diede il primo assaggio del suo talento che toccò le punte più alte nella stagione d'oro degli anni' '30, in pellicole come 'Anna Chistie', 'Romanzo', 'Margherita Gauthier', 'Ninotclko' (questi primi 4 film le valsero altrettante nomination agli Oscar).

Nel 1935 poi, grazie al magnifico film 'Anna Karenina', aumentò il successo della Garbo. Greta si ritirò volontariamente dal cinema a soli 36 anni, e si rifiutò di concedere interviste e di partecipare ad eventi. Con il suo ritiro dalla scena divenne un simbolo di autenticità, distaccandosi dalle convenzioni dello star system per creare nuovi valori. Greta Garbo ha ispirato poesie e canzoni; oltre a essere citata da scrittori come Hemingway e Truman Capote, che la definì 'La prima donna moderna'.

La vita privata di Greta è stata caratterizzata da un estremo riserbo e dalla ricerca della solitudine; odiava i giornalisti e i fotografi, preferendo vivere appartata a New York. Morì nel 1990 a Manhattan a causa di una polmonite e un'insufficenza renale, lasciando le sue Ceneri a Stoccolma, dove riposa in una tomba senza nome, rispettando la sua costante ricerca di solitudine.

