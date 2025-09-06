Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La giornata mondiale della lettura: 6 settembre

Come ogni anno il 6 settembre si festeggia la Giornata Mondiale della lettura. Si tratta di un giorno dedicato al piacere di leggere e che coinvolge molte persone.
Questa Giornata è una iniziativa nata negli Stati Uniti e che si è diffusa anche in altre parti del mondo, compresa l'Italia. La lettura è un modo per arricchire il proprio bagaglio culturale, nutrire la propria curiosità, stimolare la creatività, trovare una via di fuga dalla realtà, passare il tempo, cercare distrazioni, vedere con occhi altrui, assaporare avventure impossibili o andare in luoghi lontani... La lista è ancora lunga e per quanto la si possa continuare mai potrebbe essere esaustiva.

 

Oggi si vuole anche ricordare quanto sia bello e utile leggere. La lettura oltre ad essere fonte di tanti benefici, tra i quali allena la mente, allenta lo stress e amplia le conoscenze, è anche un modo per divertirsi e viaggiare con la la fantasia. Il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo, amplia gli orizzonti, è capace di farci staccare la spina 'imparando' e permette di pensare e di capire il perché delle cose. Molte persone di successo hanno tra le loro abitudini più radicate quella della lettura.
