Prima edizione del Festival di Cannes: 20 settembre 1946

La prima edizione del Festival di Cannes, all'epoca chiamato 'Festival Internazionale del Film', si è tenuta dal 20 settembre a 5 ottobre 1946. È stata una iniziativa voluta per celebrare il cinema in uno spirito ecumenico post-bellico, in risposta alla propaganda nazista. Fu un'idea del Ministro delle Belle Arti francese Jean Zay, il quale desiderava creare una manifestazione cinematografica internazionale che promuovesse la libertà di espressione.

Nella prima edizione del Festival furono assegnati 11 Grand Prix, uno per ogni film di diverso Paese partecipante, riflettendo lo spirito ecumenico della manifestazione. Percepito inizialmente come evento turistico e sociale, dopo la prima edizione, il Festival di Cannes si è tenuto annualmente, diventando un appuntamento fisso del settore. Rapidamente divenne poi uno degli eventi più importanti al mondo e ora partecipano molte star del cinema che si mostrano alla passerella (Moutée des Marches) dell'ingresso delle proiezioni dei film. Molti produttori scelgono quest'occasione per lanciare le loro ultime realizzazioni e per vendere i diritti a distributori che vengono da tutto il mondo a Cannes.

Al Festival francese del cinema la competizione è organizzata in diverse sezioni di concorso, la più prestigiosa delle quali è la 'Palma d'oro' che premia il miglior film; ambito è anche il 'Grand Prix', riconoscimento assegnato, dalla giuria, all'originalità di un determinato film. A questi si affiancano premi individuali (agli attori, alle attrici, ai registi, ai sceneggiatori).

Grande attenzione riscuotono anche le sezioni esterne al concorso frequentate, generalmente, da produzioni sperimentali o a alto contenuto sociale.

