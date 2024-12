Debutta a teatro Peter Pan: 27 dicembre 1904

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sua storia è quella di un bambino mai nato, che dopo aver vagato nei giardini di Kensigton a Londra, si rifugia nell'isola che non c'è, mettendosi a capo della banda dei Bimbi sperduti, con il preciso scopo di rifiutarsi di crescere. Peter Pan mantiene sempre i denti da latte e un sorriso felice. È capace di volare e suonare il flauto. Il nostro eroe non vuole crescere perché diventare grandi vuol dire fare i conti con il male dentro di sé. Da questo classico traspare il messaggio importante di sostenere con rispetto e amore i bambini durante l'età infantile.Le storie di Peter Pan nascono a seguito dell'amicizia di 5 bambini.

Dalle fantasiose avventure, dei bambini amici, che si divertono ad impersonare pirati.

I bambini prima di diventare tali sono uccellini. È questo il caso anche del piccolo Peter, che dopo aver sentito i suoi genitori discutere su quella che sarà la sua vita adulta, non riesce a resistere al fresco richiamo del vento e vola via. Peter era un bravo ragazzo, oltre a saper volare scivolava sull'arcobaleno e accarezzava le nuvole. Nei suoi giochi portava con sé Trilli, che era luminosa come una lucciola.

Nell'isola che non c'è viveva una feroce tribù di indiana che ammirava la bravura di Peter. La casa di Peter Pan era una buca in un albero; con lui abitavano i bimbi smarriti. Gli indiani però presero i bambini e Peter era all'oscuro di tutto.

Capitano Uncino, un terribile pirata, era riuscito a fare prigioniera la figlia del capo tribù indiano. Peter riuscì a liberare 'Giglio Tigrato' la figlia del capo tribù. La riportò da suo padre ma quando arrivò al villaggio vide i bambini smarriti legati. Al capo tribù si aprì il cuore e lasciò liberi i fanciulli.

Dopo altre avventure, la battaglia finale di Peter Pan con Capitan Uncino è vinta e il pirata finisce nelle fauci di un coccodrillo, mentre gli altri pirati scappano.